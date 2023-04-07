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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف إسرائيلي عنيف.. لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قررت الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد قصف إسرائيل لمناطق جنوب البلاد، مؤكدة أن القصف الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، جاء في بيان وزارة الخارجية أنه "بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على أثر القصف والإعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، مما يشكل إنتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني".

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وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أمس الخميس، يوما ساخنا جدا، في أعقاب إطلاق نحو 34 قذيفة صاروخية من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل، بدأت على أثرها اتصالات دولية؛ لمنع احتمالية تدهور الأوضاع بين الجانبين، والانجرار إلى حرب شاملة.

فيما حرص «حزب الله» على بث رسائل، مفادها أنه لا يقف وراء هذا القصف، وأن جهات مجهولة، يعتقد أنها فلسطينية في لبنان، بحسب مصادر تولت إطلاق صواريخ؛ للتعبير عن غضبها من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى الشريف.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، رفض لبنان «أي تصعيد عسكري» من أراضيه، وشدّد ميقاتي في بيان، عقب استقباله زير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، على «إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان»، موضحاً أن بلده «يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم».

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