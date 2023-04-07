مليون فرصة عمل وتنبيه بشأن الدراما المصرية.. رسائل مهمة للرئيس السيسي بإفطار الأسمرات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس حي الأسمرات، وتناول وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني المدينة، وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب، وبعث الرئيس العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين، ومكاشفا بالحقائق خاص، وكيف تبذل الدولة جهودا ضخمة للنهوض في كافة المجالات والقطاعات.

توفير مليون فرصة عمل سنويا

وأجرى الرئيس السيسي، حوارا مفتوحا مع المواطنين في الأسمرات، واطمأن على أحوال الأهالي، كما أجرى حوارا مع مجموعة من سيدات الأسر المنتجة في مدينة الأسمرات، ووجه حديثه لأهالي الأسمرات في معرض الأسر المنتجة متسائلا عن أحوالهم في المساكن الجديدة، مؤكدا حرصه على توفير أي ماكينات أو معدات يحتجونها.

وأكد الرئيس السيسي، خلا مأدبة إفطار الأسرة المصرية، أن الدولة تعمل على توفير مليون فرصة عمل في السنة، كما أن المشروعات الجديدة تستهدف خلق فرص عمل للشباب، إلى جانب العمل على تحسين المرافق والخدمات بشكل كبير، ويجب أن نثق في انفسنا وما تم إنجازه.

وأوضح السيسي، أن الكم الكبير من المشروعات التي يتم افتتاحها ترجع لجهد كبير من مؤسسات الدولة، وأن القائمين عليهم كثيرون من المسؤولين بجانبه، مطالبا بأننا كمصريين يجب أن نعلم أن مشروعات حياة كريمة كانت ضرورية ولم يكن هناك حل أخر بعد عام 2011، سوى التغيير، موضحا أننا زدنا بعد 2011 أكثر من 20 مليون مواطن وأكثر من 20 مليون سيارة، وكان لا بد من تدخل الدولة بقدر معدلات نموها.

حياة كريمة تخدم 60 مليون مواطن

وأكد السيسي، أن مبادرة حياة كريمة ستحسن حياة 60 مليون مواطن، عبر تنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه، لأنه كان هناك الصرف الصحي غير أدمي بعدد من القرى، وتم تطوير الصرف الصحي بنسبة 12% ونهدف لوصوله لـ 100%، موضحا أن تكلفة المشروعات التي تم إقامتها كانت كبيرة، ومن سبقونا لم يتمكنوا من تنفيذها بسبب التكلفة الكبيرة، مستكملا: "ربنا بيساعد اللي بيساعد، لسة هنعمل أكتر وأكتر وهنحسن على قد ما نقدر".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا بعترف الكل بيعاني بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن لازم نتضافر ونوفر حياة كريمة لكل الأهالي، مشددا على أهمية توفير حياة كريمة لكل الأهالي، موجها حديثه للمواطنين، قائلا: "ادعولنا ربنا يفيض علينا من بركاته خلال الأيام الكريمة عشان نعمل للمواطنين أكثر، وإحنا ما بنعملش حاجة شر أبدا، والدولة تسعى لتطوير التعليم، من خلال تطوير وتدريب العديد من الكوادر البشرية التعليمية، والتعليم اللي إحنا بنحلم بيه أكثر بكثير من اللي إحنا فيه".

توفير مزيد من فرص العمل

ولفت إلى مصر بها 30 مليون طالب في التعليم، بينما تبلغ نسبة البطالة 7.4% وهي نسبة جيدة بالنسبة لعدد السكان، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف يتم زيادة عدد الفرص وسوف تكلل تعب المصريين بالنجاح.

وتابع الرئيس السيسي: “لازم كلكوا تحبوا بعض اكتر وتساعدوا بعض اكتر عشان ندفن كل اللي فات ونبص لقدام لأولادنا ولينا وانتوا مع بعض واحنا معاكوا ولما بتكلم مع المسئولين بقولهم عايزين نعمل برامج مخلصة يعني تكون من قلبنا نجري ونغير ونساعد بعض”.

وتطرق الرئيس للحديث عن الدراما المصرية، قائلا: "عايز أقول على حاجة.. المفروض ولادنا مايشوفوش حاجة وحشة فيها، حتى في الدراما المفروض نراقب نفسنا، الكلام اللي بيخرج مننا حسيب رقيب”.

واختتم الرئيس السيسي: "انتوا أهلنا واهلي وانا ليا الشرف إن انتوا أهلي وأنا راجل بسيط زيكوا كدة والبركة في ربنا والشكر دايما لله اللى يساعدنا ووفقنا إننا نعمل ده ونقوله متشكرين يارب والحمد مش مجرد كلام"

تبادل الحديث مع المواطنين

كما واستمع الرئيس، خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية، للسيدة نعمة إمام، والدة أحد المشاركين بمبادرة "جيل جديد"، قائلة: "أنا مقيمة بحي الأسمرات، وفخورة بوجودي في الحي وبتشرف بيه في أي مكان، وحضرتك غيرت المكان وإحنا اتغيرنا، والمبادرة تعيد تربية أولادنا، ومفيش كلام يوفي اللي عملته معانا..ربنا ينصرك"، ليعلق الرئيس السيسي على حديثها قائلا: "دا شرف لينا إننا نجيب الناس تقعد في حي الأسمرات، إحنا كنا بنحلم بحي الأسمرات، وربنا أراد تحقيقه، وبمساعدتكم والعمل هنخلي الحلم أكبر من كدا بكثير، وكلنا ولاد مصر محدش مننا ليه فضل عليكوا ودي فلوس مصر".

كما قالت إحدى الغارمات التي تم الإفراج عنها مؤخرا: "المبلغ اللي كان عليا 45 ألف جنيه وأنت ياريس فكيت الكرب بتاعي، وأنصح كل فرد عدم التوقيع على أي إيصال أمانة، وأكتر حاجة كسرتنا حرماننا من عيالنا، ونشكرك يا ريس على ما فعلته لنا والأمل الذي أعطيته لنا من جديد، وإحنا جايين نوعدك إننا مش هنمضي على إيصالات أمانة مرة أخرى".

وعلق الرئيس السيسي على حديثها قائلا: "ربنا يحفظكم وحمدلله على السلامة".