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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف: افتتاح 40 مسجدا بالجيزة خلال العام المالي الحالي

اجتماع وزيرا الأوقاف
اجتماع وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة الموافق 7 / 4 / 2023 بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة وذلك بمقر ديوان عام المحافظة. 

وفي كلمته قدم د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير لسيادة اللواء/ أحمد راشد محافظ الجيزة على الدعوة الكريمة، مهنئًا إياه وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة وبشهر رمضان الكريم، موضحًا أنه سيتم افتتاح أحد المساجد اليوم مشيراً أنه بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في محافظة الجيزة حتى الآن في العام المالي الحالى حوالي 40 مسجدًا، ما بين افتتاح جديد وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير ، مؤكدًا أن هدفنا هو خدمة دور العبادة، فالعبادة الحقيقية لنا هو خدمة دور العبادة، فأهم من التهجد هو تهيئة المساجد للمتهجدين، وأهم من الاعتكاف هو تأدية الرسالة تجاه المعتكفين، مشيرًا إلى أن مصر كلها تشهد روحًا غير مسبوقة في روحانية هذا الشهر الفضيل، وهذا أمر عظيم وهو لُب رسالتنا، ومنتهى طموحنا.

كما أكد على أهمية الاهتمام بخطبة الجمعة موضوعًا ووقتًا وانضباطًا، أما بالنسبة للاعتكاف فله ضوابط، حيث لا يسمح لأي شخص بأداء دروس أو قوافل دعوية أو حلقات تحفيظ قرآن أو أي تجمع على الإطلاق إلا إمام المسجد المكلف أو خطيب المكافأة المكلف او الواعظ المكلف، فالهدف من القيام التعبد من صلاة وقيام ليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء.

وأكد أن صكوك الإطعام والأضاحي خدمة مجتمعية وما يأتي لكل مديرية على الأقل ضعف ما تجمعه المديرية وبدأت وزارة الأوقاف بدورها " صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ " حيث يتم اليوم توزيع 4 طن حيث إن الجيزة ثالث أكبر محافظة من ناحية التحصيل والكميات الموزعة، وفي شهر رمضان يخرج الناس زكاة أموالهم وصدقاته وعلينا إيصال الصورة واضحة لجميع ان صكوك الإطعام يجوز إخراجها من زكاة الأموال ويجوز إخراجها من زكاة الفطر ويجوز إخراجها من الصدقات ويجوز إخراجها من النذور ويجوز إخراجها من الكفارات مع الإعلان عن ذلك على نطاق واسع.

وقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التهنئة للسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والجهاز التنفيذي ومواطنى الجيزة بمناسبة العيد القومى للمحافظة مشيداً بما تشهده المحافظة من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيداً بدور وزارة الاوقاف والدور الهام للائمة والوعاظ فى توعية المواطنين .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي محافظة الجيزة شهدت العديد من المشروعات القومية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وعلي رأسها المحاور والطرق الجديدة  ، بالإضافة الي تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي سيدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة .

ومن جانبه عبر اللواء أحمد راشد عن سعادته  لزيارة فضيلة السيد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية  ومشاركتهم مواطني محافظة الجيزة احتفالات العيد القومى

وأشاد محافظ الجيزة  بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف على المستوى الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير ، والذي لمسه المواطن في الخطاب الديني وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف ، إضافة إلي دورها في العمل التنموي والاجتماعي ممثلًا في صكوك الأضاحي و الإطعام  فالعالم حاليًا يحتاج إلى هذا الدور الإيجابي  وما تعود به هذه الأدوار من أثر إيجابي في تحسين الأحوال المعيشية على المواطن .

مؤكداً خلال كلمته انه قد جرت العادة خلال شهر رمضان المعظم اقامه عدد من المبادرات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توفير إحتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم وبحث الوسائل والأساليب التى يمكن من خلالها توعيتهم بخطط الدولة نحو التنمية وإرشادهم بكيفية المشاركة الفعالة بها ومشاركتهم روحانيات الشهر الفضيل من خلال دعوتهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

لافتا انه من خلال التعاون المثمر مع وزارة الاوقاف وبدعم مشكور من الدكتور محمد مختار  فانه تم استقبال اليوم ٤ طن  لحوم  لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى والاحياء والمراكز المختصة . 

لافتا انه فيما يخص  الدعوة والتوعية فقد تم وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالجيزة و منطقة الجيزة الأزهرية ومنطقة وعظ الجيزة تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات فى هذا الشأن يأتى على رأسها إستحداث ندوات تثقيفية وملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة من جامعة الأزهر ومسئولين للرد على إستفسارات المواطنين إلى جانب القوافل المتنقلة لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بمراكز الشباب وقصور الثقافة  ولأول مرة مشاركة واعظات سيدات لزيادة الوعى الدينى لربات البيوت من الأمهات وسيدات المحافظة إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتوعيتهم بدورهم الهام لإنجاح مبادرات ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء وتنظيم الأسرة. 
حضر اللقاء ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الاوقاف واقيادات الدعوه والائمه والوعاظ .

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