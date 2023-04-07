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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تحدد موعد الكشف عن الفئة E الجديدة

مرسيدس تحدد موعد
مرسيدس تحدد موعد الكشف عن الفئة E الجديدة

ستعمل مرسيدس على تسويق الفئة E الجديدة، التي تم تسويقها كرائدة في قطاع التقنيات الجديدة ، بتصميم داخلي راقي يتماشى مع شقيقتها الكهربائية EQE، وتم تفصيل هذا التصميم الداخلي الجديد رسميًا في فبراير، وهو متاح مع شاشة MBUX Superscreen الممتدة على لوحة القيادة كخيار إضافي.

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مرسيدس تحدد موعد الكشف عن الفئة E الجديدة

تأتي مرسيدس الفئة E الجديدة بشاشتان، تشتمل الشاشة الفائقة على وظائف تسمح للركاب بمشاهدة الأفلام أثناء القيادة، وفي الوقت نفسه يراقب المستشعر انتباه السائق ويعطل شاشة الركاب إذا كان يشتت انتباه السائق.

 

تطور جديد آخر هو الكاميرا الاختيارية المواجهة للسائق والتي (عندما تكون ثابتة) يمكن استخدامها على أحد تطبيقات الطرف الثالث المختلفة التي يمكن تنزيلها على نظام التشغيل MBUX، بما في ذلك TikTok و Zoom.

 

يتضمن أحدث إصدار من MBUX أيضًا الذكاء الاصطناعي ، الذي يتعلم روتين السائق ويستبق احتياجاته، على سبيل المثال تدفئة المقعد تلقائيًا عند انخفاض درجة الحرارة، أو إغلاق النافذة عند مدخل موقف سيارات يتردد عليه.

مرسيدس تحدد موعد الكشف عن الفئة E الجديدة

تستقبل الفئة E أيضًا شاشة عرض رقمية وشاشة عرض اختيارية ، يُقال إنها تتمتع بمجال رؤية أوسع من التكرارات السابقة.

يمتد الهجوم التكنولوجي إلى الركائز الأساسية للفئة E الجديدة، على الرغم من كونها أحد الطرازات النهائية القائمة على منصة MRA من مرسيدس.

 

سيتم تشغيل جميع إصدارات الفئة E القادمة بواسطة مجموعة نقل الحركة الهجينة، مع اختيار أربع أو ست أسطوانات، وسيتم تقديم وحدات البنزين M254الحالية ذات الأربع أسطوانات و OM654 من أربع أسطوانات ديزل حصريًا مع مولد تشغيل متكامل ونظام كهربائي 48 فولت بالإضافة إلى التغييرات في نظام العادم الذي يسمح لهم بالوفاء بلوائح الانبعاثات EU7.

 

مرسيدس تحدد موعد الكشف عن الفئة E الجديدة

من المقرر أن تتلقى وحدات الديزل OM656 سداسية الأسطوانات سعة 2.9 لترًا بسعة 2.9 ليتر، والبنزين M256بسعة 3.0 لترات ، ترقيات مماثلة وسيتم تقديمها مع وظائف هجينة خفيفة ومكونات هجينة مع ما يصل إلى 435 حصانًا و 330 حصانًا على التوالي.

 

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تستقبل الإصدارات الهجينة الإضافية بطارية 28.6 كيلو وات في الساعة ، وهي نفس الوحدة التي تستخدمها مرسيدس S580e، لمنحهم نطاقًا كهربائيًا يزيد عن 62 ميلًا.

 

سيتم ربط كل محرك بعلبة تروس أوتوماتيكية بمحول عزم الدوران تسع سرعات، مع طرازات منخفضة الطرف تتميز بالدفع بالعجلات الخلفية، وسيظهر نظام الدفع الرباعي 4Matic من مرسيدس بنز في الطرز الأكثر قوة ، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها بواسطة AMG.

 

بالنسبة لعام 2024 ، تستوحي الفئة E إلهام التصميم من أحدث سيارات مرسيدس الفئة Sوأكثرها تميزًا، مثل الواجهة الأمامية أكثر وضوحا ، مع خطوط أكثر زاوية وشبكة كبيرة من الكروم، وفي الوقت نفسه، فإن الجزء الخلفي أكثر أناقة ويوصف بأنه مزيج بين الفئة S الجديدة والفئة C.

 

إلى جانب طراز السيدان، تخطط مرسيدس أيضًا لإطلاق خلفاء للفئة Eو E-Class All Terrain في عام 2024، وستنضم إليها أيضًا طراز الصالون الرياضي Mercedes-AMG E53 ، والذي سيتم تمييزه من خلال شبكتها، مع مكابح أكبر وعادم رياضي.

 

تشمل التحديثات على شاسيه النموذج نظام تعليق أمامي معدّل مزدوج وخلفي متعدد الوصلات ، في حين سيتم تقديم الفئة E أيضًا مع تعليق هوائي اختياري، ولأول مرة على الفئة E، يوفر نظام توجيه بالعجلات الخلفية ما يصل إلى 10degمن التوجيه في الخلف.

 

من المتوقع أن تبدأ أسعار الطراز الجديد بحوالي 60 ألف جنيه إسترليني، مما يجعلها تقع بين الفئة Cالجديدة (من 45.165 جنيهًا إسترلينيًا) والفئة S (86,260 جنيه استرليني)، هذا يضعها أيضًا أسفل EQE، والذي يبدأ سعرها من 74345 جنيهًا إسترلينيًا.

الفئة E مرسيدس MBUX مرسيدس S580e amg E-Class

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