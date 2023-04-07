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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي: تدريب برشلونة "مستحيل".. ولن نستسلم في صراع الليجا

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، موقفه من إمكانية تدريب فريق برشلونة مستقبلا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال، ردا على إمكانية تدريب برشلونة مستقبلا:" لا، مستحيل، أنا في أفضل نادٍ في العالم وفي مكان يحبني فيه الناس كثيرا".

وعن استعداد ريال مدريد لمواجهة فياريال، أجاب:" نحن مرهقون قليلا اليوم، ولكن ليس لدينا أية مشاكل، الجميع باستثناء ميندي متاح، ولدينا يوم غد لتقييم الاستراحة ووضع أفضل تشكيلة لمواصلة النضال من أجل الليجا".

تابع:" يعتقدون أننا لا نفكر في الدوري، لكن مباريات الليجا تساعد في الحصول على ديناميكيات جيدة وأجواء جيدة وسنقاتل حتى النهاية".

اختتم:" كل هذه المباريات التي انتفضنا فيها تمنحنا ثقة لم نحصل عليها العام الماضي، في المرحلة نفسها من الموسم، سوى مرة واحدة ضد باريس سان جيرمان، أرى اللاعبين متحدين، مركزين ومتحمسين، حتى أولئك الذين لا يلعبون. هذا جيد جداً بالنسبة لنا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 71 نقطة.

 

أنشيلوتي برشلونة ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني

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