سقوط عصابة تجار مخدرات في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين يقومون بالإتجار فى المخدرات " البانجو والهيروين " بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص اثنين منهم لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.



تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تزن 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين تزن 2,500 كيلو جرام 3 هواتف محمولة و ميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالى.



وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 210 آلاف جنيه تقريبا وتولت النيابة التحقيق.