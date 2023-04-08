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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

فتاة مدينة نصر
فتاة مدينة نصر

مأساة.. فتاة مدينة نصر ..   أعدت شقة الزوجية مع حبيب عمرها قطعة قطعة، اختارت أثاثها بعناية لا ترغب في أن تترك ركنا واحدا دون اهتمام فهي متحمسة بشدة لزفافها الذي يتبقى عليه وقت قليل، حيث عقد قرانها على حبيبها بعد قصة حب استمرت 10 سنوات .

 

 

فرحة تحولت لمأساة 


العروس السعيدة عادت إلى والدتها تخبرها بإنهاء كافة الأوراق المطلوبة للزواج من قيد عائلي وغيره وأثناء مشاهدة الأم للأوراق الرسمية لزوج ابنتها انتابتها حالة من الصمت اختلطت بالذهول فطلبت من ابنتها الاتصال بزوجها فورا وتحدثت إليه .

 
تفاصيل القضية الغريبة تضمنتها إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر حيث رفعت الدكتورة نهى الجندي المحامية دعوى طلاق للتفريق بعد الحصول على فتوى من دار الإفتاء.

 

ولمتابعة المزيد حول مأساة فتاة مدينة نصر .. تابع الفيديو جراف التالي:

شقة الزوجية حبيب عمرها عقد قرانها على حبيبها قصة حب 10 سنوات

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