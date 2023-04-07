عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أميرات ديزني.. عرض مسرحي يناقش قضايا التنمر وتحدي الإعاقة.. تفاصيل

صدى البلد

كشف المخرج محمد شاكر، مخرج مسرحية أميرات ديزني، تفاصيل العرض المسرحي الذي يناقش قضايا التنمر وتحدي الإعاقة.

txt

ديزني تعتزم إقالة 7 آلاف موظف لهذا السبب

txt

موجة تسريح الموظفين تضرب المنصات العالمية.. ديزني تسرح 7000 موظف

قال المخرج محمد شاكر، مخرج مسرحية أميرات ديزني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "العرض يتحدث عن طفلة صغيرة تعرضت لحادث فقدت على إثره أرجلها وأصبحت تسير على أرجل صناعية".

أضاف: "تبدأ الطفلة في التعرض للتنمر من قبل أصدقائها بالمدرسة وكل المحيطين بها، وتقرر أنها تجلس في  المنزل، حتى تقوم والدتها في يوم بإحضار صندوق سحري لها فتقرر الطفلة أن تضع العرائس البلاستيك الخاصة بها وأول ما تحطهم يتحولوا لأشخاص وتبدأ معهم رحلة".

أشار: "من خلال هذه الرحلة يثبتوا للطفلة أنها قادرة على تحقيق أحلامها رغم إعاقتها"، موضحا: "العرض لقى قبولا كبيرا من الصغار والكبار".
 

عرض مسرحى العرائس العرض المسرحي محمد شاكر التنمر قضايا التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

ترشيحاتنا

بعد واقعة الدهس في تل أبيب..قوات الإحتلال تطلق النارعلى شابين من جنين

عزة مصطفى: المطرية وصلت العالمية بأهلها الجدعان

عزة مصطفى تكشف تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

أوكرانيا تعلن عن مفاجأة بشأن استئناف تصدير الكهرباء

متى موعد ليلة القدر 2023؟.. الإفتاء: ترقبوها بعد 90 ساعة

سعر ومواصفات ميتسوبيشي "ديليكا ميني" الجديدة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على شوربة الكرفس ؟

بين البساطة والجرأة.. تسريحات أسماء جلال في الهرشة السابعة تثير الجدل

لسحور مميز.. طريقة عمل البان كيك بالبطاطس

ليست المطرية وحدها | مشاهد خطفت قلوب المصريين في رمضان

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ