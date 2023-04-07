أميرات ديزني.. عرض مسرحي يناقش قضايا التنمر وتحدي الإعاقة.. تفاصيل

كشف المخرج محمد شاكر، مخرج مسرحية أميرات ديزني، تفاصيل العرض المسرحي الذي يناقش قضايا التنمر وتحدي الإعاقة.

قال المخرج محمد شاكر، مخرج مسرحية أميرات ديزني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "العرض يتحدث عن طفلة صغيرة تعرضت لحادث فقدت على إثره أرجلها وأصبحت تسير على أرجل صناعية".

أضاف: "تبدأ الطفلة في التعرض للتنمر من قبل أصدقائها بالمدرسة وكل المحيطين بها، وتقرر أنها تجلس في المنزل، حتى تقوم والدتها في يوم بإحضار صندوق سحري لها فتقرر الطفلة أن تضع العرائس البلاستيك الخاصة بها وأول ما تحطهم يتحولوا لأشخاص وتبدأ معهم رحلة".

أشار: "من خلال هذه الرحلة يثبتوا للطفلة أنها قادرة على تحقيق أحلامها رغم إعاقتها"، موضحا: "العرض لقى قبولا كبيرا من الصغار والكبار".

