بعد واقعة الدهس في تل أبيب..قوات الإحتلال تطلق النارعلى شابين من جنين

أصيب شابان فلسطينيان بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة برقين جنوب جنين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الطواقم الطبية في مستشفى جنين الحكومي تعاملت مع إصابتين برصاص الاحتلال من بلدة برقين، واحدة منهما وصفت بالمتوسطة وأخرى في القدم.

وكانت قد نشرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فيديو يرصد لحظة وقوع عملية تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 7 أشخاص.

ويظهر في الفيديو، سيارة مسرعة تدهس عددا من المارة في كورنيش تل أبيب.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الجيش والشرطة بتعبئة قوات الاحتياط، للتعامل مع عملية تل أبيب.

وأقامت المساجد في قطاع غزة، اليوم الجمعة، احتفالات عقب حادث إطلاق النار والدهس في تل أبيب.