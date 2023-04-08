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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري محترفي اليد

صدى البلد

 

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا مواطنه ماتيو جارالدا بنتيجة 24-21، في الجولة الختامية من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على صالة نادي هليوبوليس بمدينة الشروق ندية وحماس كبير بين الفريقين قبل أن يحسمها المارد الأحمر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 12-12، قبل أن يحسمها الأهلي خلال أحداث الشوط الثاني.

وتألق من صفوف الشياطين الحمر عبد الرحمن حميد حارس مرماه والذي زاد عن عرينه في العديد من الكرات إضافة إلى مهاب سعيد الظهير الأيمن والذي تألق في الدفاع والهجوم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد زملاء إسلام حسن للنقطة رقم 29.5 في صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الزمالك 26.5 نقطة في الوصافة.

وحرم الأهلي غريمه التقليدي الزمالك من المحافظة على لقبه للموسم الخامس على التوالي كما أنه استطاع استعادة اللقب بعد غياب 5 أعوام.

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