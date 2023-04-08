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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحي وسط بالإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني، ودعم الأسمدة، المقرر له.

وأكد الشريف على ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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قادت عزة سعد حسن رئيس حي وسط حملة مكبرة  لإزالة حالتي  تعدي  علي أراضي زراعية بقرية أبيس العاشرة بمشاركة عماد الحوشي سكرتير عام الحي، المهندس ربيع الخولي مدير حماية الأراضي الزراعية ومسئول الجمعية الزراعية , مهندس المنطقة المختص، وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي.

وأشار الحي في بيان أنه تم رصد حالة تعدي علي أرض زراعية، عبارة عن  بناء أسوار بارتفاع 3 أمتار، علي قطعه ارض زراعية ،جزء 3 حوشة 13، بمساحة 100 متر تقريبا، وتمت الإزالة الفورية للتعديات في الحال  التحفظ علي سقالة حديدية, و جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين, حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة. 
وأضاف البيان أنه إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية، تم رصدها بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية بالحي ،عبارة عن بناء اسوار و غرفة داخل قطعه ارض زراعية بقرية ابيس العاشرة، جزء 3  حوشة 14 بمساحة 100 متر تقريبا,و تمت إزالة الأعمال المخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، وجاري المتابعة.

 

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