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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أمطار ونشاط رياح.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم السبت

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم السبت

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك جعل المواطن يتابع حالة الطقس بشكل جيد، وينتظر أخبار هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، ونستعرض لكم من خلال هذا الموضوع حالة الطقس اليوم السبت، مقارنة بالأيام الماضية. 

حالة الطقس اليوم، صقيع وأمطار وشبورة على هذه المناطقالجمعة 24/فبراير/2023 - 07:03 ص حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل
حالة الطقس اليوم السبت 

حالة الطقس اليوم السبت 

تستمر درجة حرارة الجور في الارتفاع خلال اليوم السبت وغدًا الأحد، حيث أنه من المقرر  أن تصل إلى 37 درجة مئوية، ومن المقرر أن يشهد المواطن في حالة الطقس اليوم السبت 4 ظواهر جوية مختلفة في جميع المحافظات، ومن بين تلك الظواهر سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم 

وتشهد المحافظات 4 ظواهر جوية اليوم السبت بالرغم من تصاعد درجات الحرارة علي كافة الأنحاء علي مستوي الجمهورية، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية:

  1. فرص سقوط أمطار علي السواحل الشمالية بنسبة سقوط تصل إلى 20%.
  2. نشاط الرياح علي كافة الأنحاء، بنسبة تتراوح بين 28 إلي 40 كيلو في الساعة.
  3. ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والبحر المتوسط بنسبة من 1 إلى 1.5 متر.
  4. استمرار ارتفاع درجة الحرارة في المحافظات حيث تسجل العظمى في بعض المحافظات وتحديدا الصعيد 37 مئوية

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تقلبات جوية خلال طقس الأيام القادمة 

سجلت أغلب المحافظات درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، بينما سجلت 3 محافظات فقط أقل من 30 مئوية وهي محافظات الإسكندرية ودمياك وشمال سيناء، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال بعد غد الأحد، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي، وتصل العظمي في بعض المحافظات إلى 19 مئوية، مع انخفاض أكبر في درجة الحرارة الصغرى في المحافظات.

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حالة الطقس اليوم السبت

تحذير هيئة الأرصاد

وشدد خبراء الأرصاد الجوية على ارتداء الملابس الشتوية من جديد، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة الذي ستشهده البلاد خلال الأيام القادمة، منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

درجات الحرارة اليوم السبت:

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية نهارًا، 19 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و16 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و18 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا .. درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات

أتربة ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

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