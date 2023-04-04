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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أتربة ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

صدى البلد

يستمر نشاط الرياح الجنوبية الغربية الحارة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4-7 درجات فى حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية حارة، قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، كما يزيد المرتفع الجوي القادم من طبقات الجو العليا، من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وفترات سطوع أشعة الشمس.

جاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 31 - 15

- العاصمة الإدارية 31 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 31 - 15

- دمنهور 30 - 15

- وادي النطرون 30 - 14

- كفر الشيخ 30 - 15

- المنصورة 31 - 15

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 28 - 14

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 32 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 31 - 14

- نخل 29 - 08

- كاترين 24 - 06

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 30 - 14

- العلمين الجديدة 30 - 13

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 13

- سيوة 30 - 12

- رأس غارب 29 - 14

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم30 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 32 - 13

- بني سويف 32 - 12

- المنيا 31 - 12

- أسيوط 31 - 13

- سوهاج 31 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 33 - 16

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 31 - 14

- أبو سمبل 31 - 16

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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