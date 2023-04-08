بدء التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة بقطاع القاهرة.. غدا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب قبول طلبات الأعضاء الجدد الراغبين في العمل في لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بقطاع القاهرة، من غد، الأحد الموافق 9 أبريل 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن باب لقبول طلبات الأعضاء الجدد الراغبين في العمل في لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بقطاع القاهرة، سيظل مفتوحا لمدة يومين فقط، حيث سيتم إغلاقه يوم الاثنين 10 أبريل 2023.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأعضاء الجدد المتقدمين للعمل في لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بقطاع القاهرة، يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافقين 11 و12 أبريل 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه على من يرغب في تقديم طلبات العمل في لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بقطاع القاهرة، التوجه إلى مقر اللجنة المرغوب في العمل بها خلال الفترة المذكورة، من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق.