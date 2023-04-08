اشترى بالمكافأة شنط رمضان.. ماذا فعل سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي؟

في موقف إنساني أثار تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر الإيفواري سيرجي أكا، لاعب النادي الإسماعيلي، التخلي عن مكافأته التي حصل عليها بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف لهدف، واستخدامها في شراء «شنط رمضان» للأسر الفقيرة في محافظة الإسماعيلية.

وكان الإسماعيلي قد حقق انتصارًا مهمًا على سموحة في الدوري المصري، بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي، في حين سجل مالك بعيو هدف سموحة الوحيد.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، تفادى بهم منطقة الهبوط بشكل مؤقت.

ماذا فعل سيرجي أكا؟

ذهب لاعب الإسماعيلي إلى أحد أشهر المساجد في المحافظة، وهو مسجد المطافي، وسلم «شنط رمضان» التي اشتراها إلى الإمام والخطيب، وطلب منه توزيعها على المحتاجين.

وأعرب اللاعب سيرجي أكا عن سعادته بهذا العمل الخيري، قائلا في منشور على «فيسبوك»: «المعروف يجعل قلبي سعيدا، وقلبي هو ما يتحدث».

سيرجي أكا

هذا التصرف الذي قام به أكا حظي بإشادة واسعة من جانب جماهير الفريق والمتابعين للرياضة بشكل عام، الذين أثنوا على إنسانيته وتضامنه مع المحتاجين، وعلى دوره الإيجابي في دعم المجتمع المحلي.

ويعتبر هذا التصرف الإنساني من سيرجي أكا، لاعب فريق الإسماعيلي المصري، ذا أهمية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي تسببت في معاناة الكثيرين من المحتاجين.

سيرجي أكا

من هو سيرجي أكا؟

يذكر أن الإيفواري سيرجي أكا يلعب حاليًا مع فريق الإسماعيلي المصري، وهو من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق، حيث يتميز بمهاراته الفنية وقدرته على تسجيل الأهداف، وهو يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الفريق والمتابعين للرياضة.

وكان قد تعاقد النادى الاسماعيلى مع الإيفواري سيرجي أكا، لاعب فريق الجونة السابق، يناير 2023، لتدعيم صفوف الفريق لنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد الشتوى.