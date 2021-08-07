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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"كنت أريد خوض تجربة جديدة" .. سيرجي أكا يوضح كواليس رحيله عن الجونة

صدى البلد

تحدث سيرجي أكا لاعب الجونة السابق والمنضم حديثا لنادي ألتاي التركي، عن كواليس رحيله عن الفريق الساحلي. 

وقال أكا خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" لبرنامج "جمهور التالتة": "كان لدي عرضان من تركيا، ولكن فضلت ألتاي لأنه كان العرض الأكثر جدية". 

وأضاف: "قدمت كل ما يمكن أن أقدمه لفريق الجونة، وشعرت أنه لا يوجد لدي المزيد، وكنت أريد خوض تجربة جديدة وطموح جديد، والموسم في تركيا سيبدأ منتصف أغسطس المقبل". 

وتابع: "أخبرت إدارة الجونة برحيلي عن الفريق، وتقبلوا قراري.. لم أترك الفريق الساحلي بشكل غير احترافي.. كنت في إجازة الزواج وأخبرت الإدارة وتفهموا موقفي". 

وواصل: "كنت سأستمر في الجونة لو لم يكن لدي عرض آخر، ولكن تم تقديم عرض مناسب وملموس من ألتاي وكان الفريق في فترة الإعداد وكانوا يريدوا انضمامي لكي أخوض فترة الإعداد معهم، ولم أستطع رفض عرضهم". 

وأكمل: "لم أتلق أي عرض من أي فريق مصري، الأمر لم يتعد سوى كلام من خلال وكلاء لاعبين فقط، ولم يكن هناك جدية نهائيًا".

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