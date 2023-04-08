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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، موضحا أنها بلغت 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 834 شاحنة و 82 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 464 شاحنة و62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 370 شاحنة و20 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما اسقبل الميناء أمس السفينتين امل وعمان وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

 كما تم تداول 2800 طن بضائع و341 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1373 راكب بموانئها .
 

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