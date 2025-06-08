محافظ مطروح يُقيل نائب رئيس مدينة براني لتقاعسه في أداء مهامه الوظيفية

أقال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم، نائب رئيس مركز ومدينة براني، وعودته لجهة عمله الأصلية، وأحال مدير إدارة النظافة بالمدينة للتحقيق بديوان عام المحافظة، وذلك لسوء حالة النظافة العامة بشوارع المدينة، وتقاعسهما في أداء المهام بقطاع النظافة وسوء الحالة العامة بشوارع المدينة، وعدم قيام نائب المدينة بالمهام الوظيفية المكلف بها.



وأوضح المحافظ، وفق بيان، أن السكرتير العام للمحافظة مجدي الوصيف، أجرى جولة تفقدية مفاجئة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والجاهزية والاستعدادات لجميع القطاعات الخدمية لمواطني مدينة براني خلال أيام العيد، مؤكدا تقاعس مدير إدارة النظافة وتحسين البيئة بالمدينة، في أداء عمله، ما انعكس على الشكل السيء لعدد من الشوارع وتضرر المواطنين من تراكم القمامة وتقصير مسئولي المدينة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من العمال والمعدات لتلافي تراكم القمامة والحفاظ على البيئة المحيطة والشكل الحضاري للمدينة.

