محافظ الإسكندرية يتابع الخدمات المُقدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

تابع محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، سير العمل والخدمات المُقدمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى مُشددًا على رفع كفاءة جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للمحافظة لاستقبال موسم صيف 2025.



وقال المحافظ - في بيان اليوم إن استعدادات العيد تُمثل "تجربة عملية" للاستعدادات غير المسبوقة الجارية في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لصيف 2025، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم موسم صيفي متميز يتضمن خدمات متكاملة، ممتعة، منظمة، وآمنة، تُلبي احتياجات أهالي الإسكندرية وزوارها.



في سياق متصل، شدد المحافظ، على جميع الجهات التنفيذية بضرورة تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة.. وكلف مسئولي مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمتابعة الفورية والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمرافق وجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع أي حالات طوارئ خلال فترة إجازة العيد.



وتوافد الآلاف من المواطنين للاستمتاع بالعيد في "عروس البحر الأبيض المتوسط"، فيما جرى تدعيم أبراج المراقبة على طول الشواطئ لزيادة الرقابة وضمان سلامة الرواد، كما تم تزويد الشواطئ بألعاب جديدة مثل "الراكيت" لإضافة المزيد من المتعة للزوار، هذا بالإضافة إلى متابعة التمركزات الإسعافية على طول الكورنيش وداخل الشواطئ لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.