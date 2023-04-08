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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إصابته بسرطان الدم.. إيطاليا تكشف تطورات الحالة الصحية لـ بيرلسكوني

برلسكوني
برلسكوني

كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن حالة رئيس الوزراء الأسبق الصحية سيلفيو برلسكوني، مستقرة ويشعر بتحسن مستمر.                            

وقال تاجاني الذي يعد منسقا وطنيا لحزب "إيطاليا للأمام"، اليوم السبت لقناة "سكاي تي جي 24": "لم أتحدث معه هذا الصباح، لكنه حصل على قسط جيد من الراحة. أنا على اتصال بأسرته، وبــ (الطبيب الشخصي) البروفيسور ألبرتو زانجريلو.. برلسكوني قضى ليلة هادئة، ويقول إنه يشعر بتحسن. وهذا أمر إيجابي"،

وأضاف تاجاني أن حدثا كبيرا سينظمه حزب "إيطاليا للأمام"، في ميلانو يومي 5 و 6 مايو، معربًا عن أمله في أن يتمكن برلسكوني من المشاركة فيه.

والأربعاء الماضي، دخل برلسكوني البالغ من العمر 86 عاما مرة أخرى إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، وكان قد غادره في 30 مارس، بعد رحلة علاج امتدت لأربعة أيام.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية أن برلسكوني تم نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس. 

ولكن في وقت لاحق من الخميس، وزع البروفيسور دزانجريلو نشرة طبية تفيد بأن برلسكوني كان يتلقى العلاج من عدوى أصابت الرئتين، على خلفية إصابته بسرطان الدم المزمن.

ويتلقى برلسكوني العلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل بميلانو.

الخارجية الإيطالي برلسكوني سيلفيو برلسكوني العناية المركزة وزير الخارجية الإيطالي

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