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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إمام مسجد السيدة نفيسة: تاريخ الأمة يجلعنا نفخر ونعتز به

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

هنأ الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بذكرى غزوة بدر، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها، مشيرًا إلى أن في تاريخ كل أمة من الأمم أيام تعتز بها وتفتخر، تلك الأيام التي وصفها ربنا (عز وجل) في القرآن الكريم فقال: "وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ"، فجعلها سبحانه منسوبة إليه فهي من نعمائه.

وأضاف الجمال، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى يوم بدر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونقلته قناة "الناس"، أنه من هذه الأيام يوم بدر، ورغم ظهور العناية الإلهية والتأييد الرباني في هذا اليوم العظيم، فإن همم الصحابة لم تتوقف، مدركين أن الأمر الإلهي هو قبلتهم، فاهمين لقوله تعالي: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ".


وأشار إلى أن القرآن يحرك المشاعر الإيجابية، فيأمر السيدة مريم وهي في عز الحاجة إلى سند ومعين بقوله: "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ"، فالقرآن الكريم يقرر أن الانتصار متحقق بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، وبعد تمام النصر يقرر القرآن الكريم نعمة ربانية، حيث يقول سبحانه: "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، مؤكدًا أن الإخلاص والصدق والإيمان من أهم عوامل النصر، يقول سبحانه: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ"، ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"، موضحًا أنه بتلك الأيام وفي هذه المواقف تبرز معادن الرجال. 

 


 

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