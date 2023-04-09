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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتهاء التصوير.. تعرف على رسالة يسرا لفريق عمل 1000 حمدالله على السلامة

يسرا
يسرا

انتهى صناع مسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تصوير جميع أحداثه داخل الديكور الرئيسي للمسلسل.

وحرصت الفنانة الكبيرة يسرا على توجيه رسالة خاصة لفريق عمل المسلسل بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التصوير المتواصل وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: امبارح كان فركش مسلسل ١٠٠٠ حمد الله علي السلامة الساعة ٨ ونص صباحا، سعدت جدا جدا بالمسلسل و رغم كل الظروف اللي بنمر بيها كان أهم حاجة عندي إني أرسم البسمة على وشكم.

وتابعت:أتمنى أن يكون العمل عجبكم .. كان من حسن حظي باقة عظيمة من الفنانين المحبوبين سعدت جدا بالعمل معاهم لأنهم السبب في إن إحنا نسعدكم.. ابتديت المسلسل بحبيبي الفنان بيومي فؤاد و ده وشه وش الخير علينا .. أما محمد ثروت و شيماء دول حقيقي حبايب قلبي... بشكر كل الوجوه الصاعدة على تفانيهم و إلتزامهم آدم ، عنبة ، ميان .. بشكر حبيبي أوتاكا.

وأضافت: وأولا وليس أخيرا بشكر كل العاملين باللوكيشن سواء أمام الكاميرا أو خلفها حقيقي تعبتم .. ربنا يسعدكم كلكم و يوفقكم جميعا.. ألف شكر العدل جروب .. وكل سنة وإنتم طيبين بحبكم من قلبي.

 

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
 

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة 1000 حمدالله على السلامة الفنانة الكبيرة يسرا يسرا

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