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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البابا فرنسيس يدعو للتحلي بالأمل وسط "رياح الحرب الباردة".. تفاصيل

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بترأس البابا فرنسيس، اليوم السبت، قداس عشية عيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس، مستنكرًا "رياح الحرب الباردة" وغيرها من المظالم، ودعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء جميع الحروب.

الفاتيكان تعلن موعد خروج البابا فرنسيس من المستشفى

وغاب البابا فرنسيس "86 عامًا" عن حدث أُقيم في الهواء الطلق، مساء أمس الجمعة، بسبب انخفاض درجات الحرارة على نحو غير معتاد في روما، إذ نصحه أطباؤه بتوخي الحذر بعد دخوله المستشفى، الأسبوع الماضي، لإصابته بالتهاب في الشعب الهوائية.

 

وبدا البابا فرنسيس بحالة جيدة، خلال قداس عشية عيد الفصح، في عظته التي ألقاها أمام نحو 8 آلاف شخص، تحدث البابا فرنسيس عن المرارة والفزع وخيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون اليوم.

 

انتشار الظلم ورياح الحرب الباردة

 

وقال: "شعرنا بالعجز والإحباط إزاء قوة الشر، والصراعات التي تمزق العلاقات، ومنطق الحسابات واللامبالاة التي يبدو أنها تحكم المجتمع، وسرطان الفساد، وانتشار الظلم، ورياح الحرب الباردة".

البابا فرنسيس الحروب الحرب الباردة روما التهاب في الشعب الهوائية

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