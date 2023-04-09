أخبار الفن| تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسلات رمضان.. مشاهد في عزاء شيرين الطحان

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية ، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. جابر الكوماندا ينتقم من سامي

شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .

واستطاع جابر الكوماندا ان يحصل على حقه من سامي الذي أدخلة السجن .

نجوم الفن في عزاء شيرين الطحان.. شاهد

بدأ عزاء الفنانة شيرين الطحان، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن وافتها المنية بعد صراع مع مرض السرطان.

لسه ماطلقهاش.. وداد تفاجئ سيد العمدة بزواجها من شوقي فتح الله|ماذا حدث؟

فتحت الحلقة الـ17 من مسلسل جعفر العمدة، التكهنات حول كيفية طلاق وداد من سيد العمدة.

سوق الكانتو الحلقة 17 .. أمير كرارة يشتري محل في السوق

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام أمير كرارة، بشراء محل في السوق يكون خاص به، ليباشر تجارته.

مسلسل جت سليمة الحلقة 2.. اختفاء شقيق دنيا سمير غانم في العالم الآخر

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل جت سليمة، بتواجد دنيا سمير غانم وشقيقها في عالم غريب بعد أن قرأوا الكتاب السحري، وبدأوا يسألوا عن مكان تواجدهم دون إجابة من أحد.