عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسلات رمضان.. مشاهد في عزاء شيرين الطحان

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية ، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. جابر الكوماندا ينتقم من سامي

شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .

واستطاع جابر الكوماندا ان يحصل على حقه من سامي الذي أدخلة السجن .

نجوم الفن في عزاء شيرين الطحان.. شاهد

بدأ عزاء الفنانة شيرين الطحان، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن وافتها المنية بعد صراع مع مرض السرطان.

لسه ماطلقهاش.. وداد تفاجئ سيد العمدة بزواجها من شوقي فتح الله|ماذا حدث؟

فتحت الحلقة الـ17 من مسلسل جعفر العمدة، التكهنات حول كيفية طلاق وداد من سيد العمدة.

سوق الكانتو الحلقة 17 .. أمير كرارة يشتري محل في السوق

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام أمير كرارة، بشراء محل في السوق يكون خاص به، ليباشر تجارته.

مسلسل جت سليمة الحلقة 2.. اختفاء شقيق دنيا سمير غانم في العالم الآخر

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل جت سليمة، بتواجد دنيا سمير غانم وشقيقها في عالم غريب بعد أن قرأوا الكتاب السحري، وبدأوا يسألوا عن مكان تواجدهم دون إجابة من أحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

24 ساعة وتنطلق العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 5 أيام القادمة

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

موضوعات متعلقة

نجوم الفن في عزاء شيرين الطحان.. شاهد

سوق الكانتو الحلقة 17 .. أمير كرارة يشتري محل في السوق

انهيار والدة شيرين الطحان في عزاء ابنتها .. فيديو وصور

خاص| شريف سلامة: وجود إسعاد يونس ضمن نجاح مسلسل كامل العدد

تحت الوصاية الحلقة 2.. ضبط وإحضار لـ منى زكي

خاص| شريف سلامة: بعد كامل العدد دينا الشربيني أصبحت صديقة عزيزة

1000 حمدالله على السلامة .. تطورات علاقة مايان السيد والضابط حسام

تلت التلاتة الحلقة 1 .. الصيدلية كشفت خيانة زوج غادة عبد الرازق

ترشيحاتنا

وزيرة المالية السويسرية: اقتصاد دولتنا سينهار لو أفلس كريدي سويس

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان .. كلمات فيها عجب العجاب

دراسة: اكتمال القمر يحدث تغيرات غامضة لدى البشر

محدش عارف.. أحمد موسى يكشف فضيحة للبنتاجون الأمريكي |فيديو

خيمة رمضانية لمؤسسة أبو العينين.. وأحمد موسى: عمل الخير مستمر منذ 40 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

نجوم الفن في عزاء شيرين الطحان.. شاهد

يضعف القدرة الجنسية للرجل.. احذر تناول العرقسوس لهذا السبب

بعد تقمص شخصيته في الكبير أوي .. من هو بابلو إسكوبار الخطير

فيديو

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ