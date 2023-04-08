مسلسل جت سليمة الحلقة 2.. اختفاء شقيق دنيا سمير غانم في العالم الآخر

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل جت سليمة، بتواجد دنيا سمير غانم وشقيقها في عالم غريب بعد أن قرأوا الكتاب السحري، وبدأوا يسألوا عن مكان تواجدهم دون إجابة من أحد.

ظهر في العالم الغريب الفنان محمد سلام وسلم صاحبة إلى العدالة من أجل المكافأة، وتفاجئ بأنها 5 بيضات، وقبل أن يموت يقوم بإنقاذه.

كسرت نظارة دنيا سمير غانم أثناء تجوالها في هذا العالم وفي لحظة يختفي عنها شقيقها وتقوم بالبحث عنه، وتقابل غادة طلعت خلال رحلة بحثها عن شقيقها وتحاول أن تقص شعرها لأنه يعجبها ولكن محمد سلام ينقذ دنيا منها.

الحلقة الاولى من مسلسل جت سليمة شهدت مناكفة بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها الراحل والتي تجسدها سلوى عثمان ومناكفات مع خطيبها كريم عفيفي.

تعمل دنيا سمير غانم في مكتبة والدها وتخطط لأن تخصص يوم للقراءة ومكان داخل المكتبة للأطفال.

يقرر عم دنيا سمير غانم أن يبيع المكتبة ليأخذ نصيبه من ورث شقيقه ولكنها ترفض وتخاول أن تقعنه بأن يتراجع عن قراره.

دنيا سمير غانم كتاب في مكتبة والدها وحينما تفتتحه تقف بومة على شباكها وفور طيرانها تسقط منها ريشة تضعها دنيا في الكتاب لتذهب لعالم آخر.

برسالة إلى الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث كتبوا إهداء الي من اسعدونا وسيظلوا في قلوبنا الي الأبد.

وبدأت دنيا سمير غانم الترويج للمسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقامت بطرح البوستر الدعائى للمسلسل مع نشر مواعيد عرضه على ثلاث قنوات مختلفة بالإضافة إلى منصة Watchit.

مواعيد عرض جت سليمة

وكشفت دنيا سمير غانم عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات.

Cbc

الساعة | ٨:٤٥ مساءً

إعادة | ٢:١٥ صباحاً

إعادة | ٢:١٥ ظهراً

وعلى CBC دراما

الساعة | ١١:١٥ مساءً

اعادة | ٥:٣٠ فجراً

اعادة | ١١:٤٥ صباحاً

وعلى ART حكايات

الساعة | ١١:٣٠ مساءً

إعادة | ١١:٣٠ صباحاً

إعادة | ٥:٣٠ مساءً

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.