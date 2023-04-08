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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«جت سليمة».. دنيا سمير غانم تشكر ضيوف الشرف وتهدي البداية لوالديها الراحلين

صدى البلد

عُرض أمس، الجمعة، عبر قناة "cbc"، مسلسل "جت سليمة" للفنانة دنيا سمير غانم، وقد نال قبولا جماهيريا واسعا.

مسلسل «جت سليمة» يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري ومن إنتاج أحمد السبكي، ويشاركها البطولة محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالفنانة دنيا سمير غانم، التي برعت في أول ظهور لها بعد غياب طويل، بعد رحلة من الحزن على والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز.

ووجهت دنيا سمير غانم الشكر إلى ضيوف الشرف الذين ظهروا في الحلقة الأولى من مسلسل “جت سليمة”، من بينهم صلاح عبد الله، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد وكريم عفيفي، إذ نشرت صورا تجمعها بهم من كواليس المسلسل عبر حسابها على "تويتر"، معلقة: "شكراً لكل النجوم اللي نورونا وشرفونا في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة".

وأشاد الجمهور بالإهداء الذي كان على تتر البداية لوالديها، حيث كتبت: “إهداء إلى من أسعدونا وسيظلون في قلوبنا إلى الأبد، أسطورة الكوميديا النجم سمير غانم، والفنانة المبدعة دلال عبد العزيز”.

وأشاد محبو الفنانة دنيا سمير غانم، إشادة واسعة بهذه اللفتة الطيبة، من خلال تعليقات رواد مواقع "التواصل الاجتماعي"، وجاءت أبرز التعليقات عبر “تويتر”، تعليق الفنانة هبة عبد الغني، قائلة: "يا دنيا يا ست الحلوين، تعيشي وتفرحينا وتفرحيهم".

إهداء الفنانة دنيا سمير غانم، لوالديها، لم يكن الأول، في دراما رمضان 2023، إذ حرص صناع مسلسل "الهرشة السابعة" في الحلقة السادسة على كتابة إهداء لهما، بعد ظهورهما من خلال لقاء تليفزيوني تم عرضه خلال أحداث الحلقة.

 

 

 

 

 


 

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