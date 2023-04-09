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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز عسكري جديد من الصين لتايوان.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة دفاع تايوان اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إنها رصدت 71 طائرة و9 سفن تابعة للبحرية الصينية في محيط تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأمس السبت، أعلنت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان.

وأضافت‭ ‬القيادة في بيان مقتضب أن الصين ستسير "دوريات استعداد للقتال" وتجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان "كما هو مزمع".

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم السبت، إنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.

وأشارت إلى أن "4 من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي".

الطائرات الصينية تعبر الخط الوسطي لمضيق تايوان

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زيارة رئيسة تايوان

وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من زيارة للولايات المتحدة.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس أنجلوس يوم الأربعاء مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

وبات رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أكبر شخصية أميركية تلتقي برئيس لتايوان على الأراضي الأميركية منذ عام 1979 على الرغم من تهديد الصين بأعمال انتقامية.

وتوقفت تساي إنج وين في 29 مارس في نيويورك خلال زيارة لأميركا الوسطى، توقفت في نهايتها الأربعاء، في لوس أنجلوس حيث التقت مكارثي. وقال مكارثي في الشهر الماضي، إن لقائه معه تساي في كاليفورنيا لا يعني إلغاء زيارته إلى تايبيه.

وفي بكين،أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على مكتبة رونالد ريجان، وعقوبات على "معهد هدسون" في واشنطن، لتوفيرهما منصة لـ"الأنشطة الانفصالية" التايوانية.

وفرضت بكين كذلك عقوبات على المبعوثة التايوانية في الولايات المتحدة هسياو بي خيم، لتأييدها استقلال تايوان، ومنعت مدراء مركز "ذا بروسبيكت فاونديشن" و"مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين" من دخول البر الرئيسي، وهونج كونج، وماكاو، أو القيام بأي أعمال عبر مضيق تايوان.

واشنطن مناورات عسكرية الصين رئيس مجلس النواب تايوان بكين

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