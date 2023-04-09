السعودية .. تعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة بسبب الأحوال الجوية

أعلنت إدارات تعليم مكة المكرمة وجدة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، والكامل، ومدارس جدة ورابغ وخليص على أن تكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

من جانب آخر، أصدرت جامعة أم القرى بيانا قالت فيه: "بناءً على ما ورد من الأرصاد، تم تعليق الدراسة الحضورية اليوم وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها".

استمرار هطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقرير له اليوم، هطول أمطار رعدية ربيعية، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيـول، وتساقط للبرد، تشمل معظم مناطق المملكة، تبدأ من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس القادم الموافق 18- 22/ 9/ 1444هـ.

وقال المركز في بيان له إن "أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة ستهطل يومي الأحد والاثنين، وتعاود يومي الأربعاء والخميس على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان)، ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا)".

وأضاف البيان: "رصد التقرير توقعات هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار يومي الأحد والاثنين، وتعاود يوم الأربعاء؛ وذلك على مناطق مكة المكرمة (جدة، رابغ، الليث، القنفذة)، وتبوك (الوجه، ضباء، أملج، شرما)، والمدينة المنورة (ينبع)، وتستمر الحالة من يوم الاثنين إلى الخميس على المنطقة الشرقية (الدمام، الجبيل، القطيف، الأحساء، بقيق)".