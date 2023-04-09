الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس الغد

نشر المركز الوطني السعودي للأرصاد ،اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بشأن طقس يوم الأحد، وحذّر المركز المواطنين من تقلبات طقس الغد واستمرار الأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة في معظم انحاء المملكة.

ومن ضمن المدن التي أصدر المركز تحذيرًا لها "مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب"، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقال المركز في البيان إن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.