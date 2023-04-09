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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: كل ما تريد معرفته حول جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023.. وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي .. تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن توافر أماكن شاغرة فى الوظائف

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التفكير الإبداعي

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

إعلام القاهرة تعلن عن المعرض الخيري للملابس.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن افتتاح المعرض الخيري للملابس لطلاب كلية الاعلام والدراسات العليا للتربية .

كل ما تريد معرفته حول جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023

أعلنت مؤسسة جائزة الأمير ماهيدول برعاية ملكية عن جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي “جد الملك الحالي زاما العاشر” تحت عنوان (Prince Mahidol Award 2023)، وذلك في مجالي الطب والصحة العامة، حيث تقدم الجائزة للمؤسسات او الأفراد أو مجموعات العمل الذين لديهم إسهامات متميزة في هذين المجالين، وتبلغ قيمة الجائزة 100.000 دولار أمريكى.

 

أكاديمية البحث العلمي جامعة القاهرة اخبار التعليم Jobs Education

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