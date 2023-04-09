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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكوسة بـ8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9-4-2023،  وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ" سوق العبور " لتجارة الجملة.


أسعار الخضراوات اليوم 


تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 4 و 6 جنيهات 

واستقر سعر البطاطس اليوم  ما بين 4 و 6.50 جنيه، تراوح سعر كيلو البصل ما بين 9 و 15جنيه.

وبلغ سعر الكوسة اليوم فى سوق العبور 8 جنيهات للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 13 الى 17 جنيها، واستقر  الباذنجان البلدي عند  10جنيهات .

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أسعار الخضروات سوق العبور


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم فى سوق العبور  بين 9 الى 13 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 12 و 16 جنيه للكيلو.


فيما سجلت أسعار الملوخية اليوم فى سوق العبور بين 12 إلى 18 جنيه للكيلو ، خيار صوب بين 7 الى 10 جنيهات، خيار بلدى بين 5 إلى 8 جنيهات ، البطاطا بين 4 الى 6 جنيهات.

وسجل ورق العنب البناتي من 15 إلى 25 جنيها للكيلو، ووق العنب البلدب تراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

وتراوحت اسعار البسلة اليوم فى سوق العبور بين 12 الى 15جنيه للكيلو، قلقاس بين 5 الى 8 جنيهات.

 

 أسعار الفاكهة اليوم 

 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم فى سوق العبور  بين 7 إلى 15 جنيهات للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات ، سعر الليمون الحلو 5 الى 10جنيهات .

 

أسعار الفاكهة سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين .3و4 جنيهات ،سعر البرتقال السكري تراوح بين 4 و 6.5 جنيه و البرتقال أبوسرة 5 و 8 جنيهات، يوسفي 8 إلى 12جنيها .


 

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الاصفر 40 جنيها، وسعر كيلو العنب المستورد الأسود  40 جنيها .
 

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 18 الى 30 جنيها  ،جوافة 6 الى 12جنيها ، كانتلوب 5 الى 10جنيهات ، الرمان 8 إلى 18جنيها ، برقوق مستورد 30 جنيها ،اناناس 50جنيها، فراولة 11 جنيها .

ووصل سعر البطيخ (8:10 كيلو)  إلى 32 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البطيخ (6:8 كيلو)  إلى 21 و28 جنيها للكيلو، 

أسعار البلح

وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 45 جنيه،بلح شامية 24 جنيها،بلح أسواني 26 جنيها،بلح سكوتي 31 جنيها،بلح جنديلة 32 جنيها،بلح وردة 29 جنيها،بلح ابريمي 27 جنيها، بلح ثلاجة 8 جنيهات.

وصل سعر  الكمثرى المستوردة 60 جنيه للكيلو الواحد وتراوح سعر كيلو الحرنكش مابين 15 الى 20 جنيه ، وسجل الكيوي 26 جنيها للكيلو .

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