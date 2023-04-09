أخبار السيارات| شيري تيجو 8 برو 2023 بأسعار خرافية.. وأسعار هوندا تتخطى المليون جنيه بمصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

قدمت سيارة سيات ليون موديل 2023 من قبل الصانع الإسباني، وتنتمي سيارة سيات ليون إلي فئة السيارات الهاتشباك العائلية صغيرة الحجم، ونالت علي رضاء المصريين بفضل تصميمها الشبابي، وشكلها المتميز.

نشر الموقع الرسمي لشركة هيونداي الهند عن مواصفات سيارة هيونداي فيرنا موديل 2023 الجديدة، وعن تصميمها بشكل كامل، وتنتمي هيونداي فيرنا موديل 2023 إلي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، المقدمة من قبل شركة هيونداي الكورية .

أعلن وكيل سيارات هوندا بمصر عن زيادة أسعار موديلات 2023 المتوافرة داخل جمهورية مصر العربية، وتتنوع الطرازات التي تقدمها هوندا في مصر ما بين فئة الـ SUV، والسيدان، وكروس أوفر، تأتي تلك الزيادات نتيجة الأحداث التي يمر بها قطاع السيارات عالميا والتي تؤثر علي إنتاج السيارات الجديدة .

تحتوي سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 علي تجهيزات تكنلوجية متطورة وحديثة، وتقدم في الأسواق من قبل الصانع الصيني للسيارات، وتنتمي سيارة شيري تيجو 8 برو 2023 الي فئة السيارات الـ SUV العائلية متعددة الاستخدامات، وتناسب العائلات، بالإضافة الي أنها تتحرك علي الطرق الوعرة والصحراوية بكل سهولة .

تنتمي سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 إلي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وتناسب الشباب ومختلف الفئات العمرية وذلك لما تحتوي عليه من مظهر أنيق وشكل عصري، وتقدم سيارة شانجان ألسفن 2022 من قبل الصانع الصيني للسيارات، وهي الأن من أرخص السيارات الجديدة موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات .

كشفت شركة لادا الروسية النقاب عن سياراتها الجديدة لادا فيستا Vesta، وتنتمي سيارة لادا فيستا Vesta الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، بالإضافة الي أن شركة لادا من أشهر علامات صناعة السيارات العالمية، والتي تنتشر في الأسواق منذ فترات زمنية بعيدة، وتقدم لادا Vesta من قبل الصانع الروسي للسيارات .

أعلن كوجي ساتو، المدير التنفيذي لشركة تويوتا موتور كورب للسيارات، عن خطط شركة تويوتا اليابانية لتعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

حصلت سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023علي تحديثات منتصف العمر لنسخة 2023، وتنتمي سيارة BMW الفئة الثالثة الي الجيل السابع من سيارات بي أم دبليو السيدان الصغيرة، وتم أصدرا الجيل السابع من BMW الفئة الثالثة في عام 2018، وتنتمي الي فئة السيارات الفارهة .