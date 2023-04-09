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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 بالسعودية| صور

سيارة بي إم دبليو
سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

حصلت سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023علي تحديثات منتصف العمر لنسخة 2023، وتنتمي سيارة BMW الفئة الثالثة الي الجيل السابع من سيارات بي أم دبليو السيدان الصغيرة، وتم أصدرا الجيل السابع من BMW الفئة الثالثة في عام 2018، وتنتمي الي فئة السيارات الفارهة .

سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

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سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

محرك BMW الفئة الثالثة

تحصل سيارة بي أم دبليو 330i موديل 2023 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 258 حصان، وعزم أقصي للدوران 400 نيوتن/متر، متصل به ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في 5.8 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعة.

أو محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، ينتج قوة 156 حصان، وعزم أقصي للدوران  250 نيوتن/متر.

أو محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي ينتج قوة 184 حصان، وعزم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر.

أو محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 387 حصان، وعزم دوران  500 نيوتن/متر.

سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

مقصورة  BMW الفئة الثالثة

تحتوي مقصورة سيارة  BMW الفئة الثالثة  موديل 2023 علي الكثير من التجهيزات نها، مساحات واسعة في الداخل، وعزل صوتي، وخدمات رقمية متطورة، ومواد عالية الجودة، وبها مجموعة واسعة من التجهيزات والمعدات القياسية وقائمة خيارات مصممة حديثاً، وشاشة منحنية رقمية تعمل باللمس .

سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

الشكل الخارجي لـ  BMW الفئة الثالثة

تمتلك سيارة  BMW الفئة الثالثة  موديل 2023 من الخارج شكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، تصميم جديد للصداد الأمامي والخلفي، وأضواء أمامية دائرية مزدوجة، وأضواء أمامية مع مصابيح نهارية على شكل حرف L مقلوب، وقد حصل الصداد الأمامي والخلفي على فتحات تهوية جانبية جديدة.

سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

سعر BMW الفئة الثالثة موديل 2023

يبدأ سعر BMW الفئة الثالثة موديل 2023 الصغيرة من 180 ألف ريال سعودي، ويرتفع السعر ليصل الي 235 ألف ريال سعودي .

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