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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X4 موديل 2023 في مصر.. صور

BMW X4 موديل 2023
BMW X4 موديل 2023

تعتبر السيارة BMW X4 موديل 2023 واحدة من أقوى السيارات الرياضية المقدمة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV بالاضافة إلى انتمائها لعائلة X الشهيرة، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والإطلالة الفاخرة أيضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة BMW X4 موديل 2023 وسعرها في مصر.

 

القدرات الفنية للسيارة BMW X4 موديل 2023 

  • محرك رباعي الاسطوانات.
  • 4 سلندر.
  • 2000 سي سي "تيربو".
  • قوة اجمالية 252 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • 8 سرعات.
  • تقنية الدفع الرباعي للعجلات.
BMW X4 موديل 2023 

أداء السيارة BMW X4 موديل 2023 

 

  • تستغرق السيارة BMW X4 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 6.3 ثانية، وذلك للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

  • تصل السرعة القصوى للسيارة BMW X4 موديل 2023 إلى 240 كيلومتر/ساعة.
BMW X4 موديل 2023 

الأبعاد الخارجية للسيارة BMW X4 موديل 2023

  • الطول 4.752 متر.
  • العرض 1.918 متر.
  • الارتفاع 1.621 متر.
  • قاعدة عجلات 2.864 متر.
  • سعة التخزين الخلفية 500 لتر.
BMW X4 موديل 2023 

وتحتوي السيارة BMW X4 موديل 2023 على عدة تجهيزات منها، إضاءة نهارية LED، وشبك مطلي بالكروم، ومصابيح زينون، وعجلات رياضية، وفتحة سقف بانوراما زجاجية، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

BMW X4 موديل 2023 

وتضم ايضا السيارة BMW X4 موديل 2023 مكيف هواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي، وحساسات حركة، مع كاميرا محيطة 360 درجة، وفرامل يد الكترونية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم الصوتي، بالاضافة إلى مجموعة من وسائل الحماية والامان والمكابح عالية الاداء.

 

السعر الرسمي للسيارة BMW X4 موديل 2023 في مصر

 

تقدم BMW X4 موديل 2023 بسعر 2 مليون و 950 الف جنيه.

BMW BMW X4 موديل 2023 BMW X4 موديل 2023

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