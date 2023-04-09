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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هو السبب.. طالب يهدي والده رحلة عمره بعد فوزه بها في مسابقة بالمنوفية

طالب يهدي والده رحلة
طالب يهدي والده رحلة عمره بدلا منه

ضرب طالب من قرية مشيرف بمركز الباجور في محافظة المنوفية، أروع أمثلة الاحترام وتقدير الآباء ، عقب فوزه برحلة عمره لفوزه بالمركز الأول في مسابقة للقرآن الكريم، حيث أهدى الرحلة إلي والده قائلا: " هو السبب في حفظي القرآن الكريم".

حيث نظمت قرية مشيرف بمركز الباجور حفلة لتكريم حفظة القرآن الكريم، في القرية بحرم مسجد ليلة القدر بحضور الدكتور عباس شومان وكيل شيخ الأزهر السابق وكوكبة من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز الباجور ، وتواجد كبير من أهل القرية. 

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وأعلن القائمين علي المسابقة عن فوز الطالب محمد عبد العزيز السيد بالمركز الأول في المسابقة وحصوله علي رحلة عمره.

وأثناء تكريمه سجد الطالب شكرا لله ، كما قام باستدعاء والده للتكريم معه وقام باهداءه تاج التكريم وتقبيل يده إلي جانب اهداء والده برحلة العمره بدلا منه قائلا " هو السبب في حفظي القراءن كاملا وهو تاج رأسي.

كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم بالقرية من طلابها الصغار والكبار وذلك في حفل كبير " مسابقة ليلة القدر" بحضور أعضاء مجلس النواب والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
مسابقة ليلة القدر في المنوفية
محافظة المنوفية المنوفية الدكتور عباس شومان تكريم حفظة القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن الكريم

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