ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الاحد الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٣ فى تمام العاشرة والنصف صباحا ظهور بقعة سولار أمام ماخذ محطة مياه نيدة السطحية بمركز اخميم وأنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز اخميم.

وتم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين ، وأنه عقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام ماخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

واشار الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولار كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة ومحطة مياه طهطا السطحية.

بقعة سولار

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وشطورة السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور اى آثار لبقعة السولار امام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

كما تم اخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والرى والمسطحات المائية هذا بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.

ومن الجدير بالذكر ان بقعة السولار التى ظهرت صباح امس أمام ماخذ محطة مياه المراغة قد تفتت وانتهى آثارها وتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها وذلك فى تمام الحادية عشرة مساء.