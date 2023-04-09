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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناولها.. 5 أطعمة تضر مرضى القلب

القلب
القلب

القلب عضو حيوي في جسم الإنسان، كما إنه يعمل إلى جانبنا حرفيًا دون توقف للحظة، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤدي الوظيفة الأكثر أهمية وهي ضخ الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة. 

لسوء الحظ ، تم تشخيص ملايين الأشخاص حول العالم بأمراض القلب إنها حالة خطرة ، ومن الضروري الاهتمام بصحة قلبك.

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إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب، يحدث ذلك بسبب تكوين الترسبات في بطانة الشرايين.

تسمى هذه الحالة بتصلب الشرايين ، وهي تؤدي إلى انسداد تدفق الدم داخل الأوعية الدموية وخارجها، إذا حدث هذا ، فلن يصل ما يكفي من الدم إلى جميع أجزاء الجسم. 

نتيجة لذلك ، ينقطع إمداد الأكسجين ، وقد يصبح التنفس صعبًا، نتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى الموت. 

أطعمة تضر مرضى القلب

الأطعمة الغنية بالملح

اللحوم المصنعة

الأطعمة الغنية بالدهون 

الوجبات السريعة

الأطعمة عالية السكر 

المصدر healthy time

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