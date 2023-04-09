احذر تناولها.. 5 أطعمة تضر مرضى القلب

القلب عضو حيوي في جسم الإنسان، كما إنه يعمل إلى جانبنا حرفيًا دون توقف للحظة، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤدي الوظيفة الأكثر أهمية وهي ضخ الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة.

لسوء الحظ ، تم تشخيص ملايين الأشخاص حول العالم بأمراض القلب إنها حالة خطرة ، ومن الضروري الاهتمام بصحة قلبك.

إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب، يحدث ذلك بسبب تكوين الترسبات في بطانة الشرايين.

تسمى هذه الحالة بتصلب الشرايين ، وهي تؤدي إلى انسداد تدفق الدم داخل الأوعية الدموية وخارجها، إذا حدث هذا ، فلن يصل ما يكفي من الدم إلى جميع أجزاء الجسم.

نتيجة لذلك ، ينقطع إمداد الأكسجين ، وقد يصبح التنفس صعبًا، نتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى الموت.

أطعمة تضر مرضى القلب

الأطعمة الغنية بالملح

اللحوم المصنعة

الأطعمة الغنية بالدهون

الوجبات السريعة

الأطعمة عالية السكر

المصدر healthy time