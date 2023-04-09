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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتهم الديمقراطيين بتدمير أمريكا ويتوعدهم بالعودة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الديمقراطيين بتدمير أمريكا وتوعدهم بالعودة.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”،  “كل عام وأنتم بخير. بما في ذلك أولئك الذين يحلمون إلى ما لا نهاية بتدمير بلدنا لأنهم غير قادرين على الحلم بأي شيء آخر، أولئك الذين لا يكترثون لذلك فهم لا يدركون أن وجود حدود وقوة لكل شيء هو أمر جيد”.

أضاف ترامب: “وفي نفس اليوم سينهي التصويت بسرعة احتيال الناخبين الهائل، ولجميع هؤلاء الضعفاء والباطنيين، والديمقراطيين اليساريين الراديكاليين، والماركسيين الاجتماعيين، والشيوخ الذين يقتلون أمتنا”.

وتابع: “تذكروا، سوف نعود!”.

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