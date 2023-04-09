مفتاح كسب الحرب.. جنرال أمريكي يكشف أهمية باخموت الاستراتيجية لـ الجيش الروسي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن السيطرة على باخموت ستسمح للجيش الروسي التقدم في الاتجاه الشمالي والغربي.

وقال ماكجريجور: “بمجرد أن تسقط المدينة في قبضة الروس، ستصبح باخموت نقطة رئيسية يمكن للروس من خلالها التقدم في الاتجاه الشمالي والغربي".

وأشار أيضًا إلى أن قوات الجيش الأوكراني المتمركزة داخل مدينة باخموت ستضطر إلى الاستسلام في المستقبل القريب بسبب نقص الإمدادات العادية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه في حالة الهزيمة في باخموت، سيبدأ المجتمع الدولي في دفع سلطات كييف للتوصل إلى حل وسط مع روسيا.