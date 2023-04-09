ماكرون: أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الأزمة بشأن تايوان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعليقات نُشرت اليوم الأحد ، إن أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الأزمة بشأن تايوان وإنها يجب أن تنتهج استراتيجية مستقلة عن كل من واشنطن وبكين.

عاد ماكرون لتوه من زيارة لدولة للصين استمرت ثلاثة أيام ، حيث لاقى ترحيبا حارا من الرئيس شي جين بينغ.

بدأت الصين تدريبات في أنحاء تايوان يوم السبت غضبا من اجتماع الرئيسة تساي إنغ ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يوم الأربعاء.

تعتبر الصين تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي أرضا خاصة بها ولم تتخل أبدًا عن استخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها. وتعارض حكومة تايوان بشدة مزاعم الصين.

وقال ماكرون إن على أوروبا ألا تسرع الصراع بل تأخذ الوقت الكافي لبناء موقعها كقطب ثالث بين الصين والولايات المتحدة في تعليقات أدلى بها لصحيفة لي إيكوس وبوليتيكو الفرنسية خلال زيارته للصين.

ونقلت بوليتيكو عنه قوله 'أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيين يجب أن نصبح أتباعًا في هذا الموضوع وأن نتكيف مع الإيقاع الأمريكي أو رد الفعل الصيني المبالغ فيه'.

ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله إنه يتعين على أوروبا تمويل صناعتها الدفاعية بشكل أفضل وتطوير الطاقة النووية والمتجددة وتقليل الاعتماد على الدولار للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة.

أجريت المقابلة المشتركة على متن رحلة جوية يوم الجمعة بين بكين ومدينة قوانغتشو.

يوم الجمعة ، قال مستشار لماكرون للصحفيين في قوانغتشو إن شي وماكرون أجريا نقاشًا 'مكثفًا وصريحًا' بشأن قضية تايوان خلال اجتماعاتهما.

وقال مستشار الاليزيه 'شعور الرئيس هو أننا يجب أن نكون حريصين على عدم وقوع أي حادث أو تصعيد للتوتر (قد يؤدي) إلى قيام الصين بالهجوم'.