خالد الصاوي: حبيت التمثيل بس هو عمره ما حبني

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وبدايته في مجال الفن، مشيرا إلى أن يعشق التمثيل بشدة.



وأضاف خالد الصاوي، في حوار مع الإعلامية منى عبد الغني، مقدمة برنامج أنا والقناع، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن شفت فيلم مطار الحب فكان نفسي اطلع طيار.



وتابع الفنان خالد الصاوي، أن حبيت التمثيل بس هو عمره ما حبني.

ويكشف الصاوي خلال الحلقة عن الأقنعة التي يستخدمها ليختبئ خلفها في مواقف مختلفة، ويتحدث عن الأعمال التي لو عاد الزمن به لن يخوضها مجددا، ويكشف المزيد من الأسرار عن حياته الشخصية وأصعب مراحل مر بها خلال أزماته الصحية التي مر بها.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

