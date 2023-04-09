30 دقيقة .. الزمالك يستحوذ دون خطورة أمام البنك الأهلي

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمعهما في استاد القاهرة الدولى .

واستحوذ نادي الزمالك على أول نص ساعة من اللقاء لكن دون خطورة بعدما نجح البنك الأهلي في غلق كافة المساحات أمام زيزو ومصطفي شلبي الذين يشكلون الخطورة لنادي الزمالك .

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.