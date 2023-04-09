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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة الأقصر يزورون مستشفى العديسات التخصصي للتعرف على المشروعات القومية بالمحافظة

طلاب جامعة الاقصر
طلاب جامعة الاقصر يزورون مستشفى العديسات التخصصي للتعرف على

 

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع جامعة الأقصر، تحت رعاية  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، زيارة لطلاب الجامعة، إلى مستشفى العديسات التخصصي للأطفال، أحد المشروعات القومية بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور العقيد محمود زين العابدين، مدير التربية العسكرية بالجامعة، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات إلى المشروعات القومية لتوعيتهم بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

 

وتفقد الطلاب مختلف أقسام المستشفى وتفاعل الطلاب مع الطاقم الطبي خلال الزيارة،  بطرحهم الاستفسارات حول طرق العمل، واستماعهم لشرح مفصل من الدكتور محمد علي العجمي، مدير المستشفى، والدكتور محمد إمام، مسئول التسويق بالمستشفى، ومديري الأقسام المختلفة، حول إمكانات المستشفى وعدد الحالات التي يخدمها، وطبيعة الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين.

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وأكد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، على أهمية هذه الزيارات لطلاب الجامعة؛ لتفقد المشروعات التنموية، وأثرها الإيجابي،  في رفع الوعي لديهم بمقومات مجتمعاتهم، وتعزيز انتمائهم لبلدهم، من خلال إطلاعهم على جهود الدولة، وإشراكهم في الخطة الوطنية للتطوير؛ لتأهيلهم ليصبحوا كوادر قادرة على بذل الجهود في دفع عجلة التنمية، وتحقيق رفعة الوطن.

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