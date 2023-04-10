بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر خلال أبريل

أعلنت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، تطبيق أسعار جديدة على صنفين من منتجاتها من السجائر اعتباراً من أول أمس السبت.



وأوضحت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، أنه سيتم رفع سعر علبة سجائر كل من فايسروي وبال مال عبوة عدد (20) إلى 35 جنيه بزيادة جنيهين.



وشهد شهر ابريل الحالي رفع لأسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر لنظرا لزيادة مدخلات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ.



ففي الأول من أبريل اعتمد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك، حيث رفعت الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبة والشعر.

أسعار السجائر المحلية خلال أبريل

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار السجائر المحلية والأجنبية بعد الزيادة..

ارتفعت سعر كليوباترا بوكس 10" من 13نحو 15جنيهاً.



ارتفع سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 الى 23جنيه



ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين من 21 الى 23جنيهاً.



ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 22 إلى 24جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 22 الي 24 جنيهاً



ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 23 إلى 24 جنيهاً.



وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 23 إلى 24جنيها.



وارتفعت سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال من 33 الي 35 جنيها

استقر سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) عند 24 جنيها

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهاً.

وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها .



أسعار السجائر الأجنبية

ويوم الخميس الماضي أعلنت "فيليب موريس مصر" عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit” و"Marlboro" و"L&M" بجميع أنواعها



وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر بعد الزيادة كالتالي:

سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 54 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد"Marlboro Crafted" بأنواعها 44 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 39 جنيها للعبوة.

أسعار التبغ المسخن

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 48 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.



