ترتيب الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي بالدوري

علق أحمد حسن لاعب الزمالك السابق على فوز نادي الزمالك على البنك الاهلي في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" نادي الزمالك يتغلب على البنك الأهلي بهدف محمود الونش ويصعد للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ".

فاز فريق نادي الزمالك على فريق البنك الأهلي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمود حمدي الونش، هدف الزمالك الوحيد، من رأسية متقنة، في شباك البنك الأهلي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة.