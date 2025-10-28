قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

"الأمن السيبراني.. ثقافة وطن ومسئولية مواطن".. ورشة توعوية بجامعة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في إطار تعزيز الثقافة الرقمية وبناء الوعي المجتمعي بأمن المعلومات، نظّمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني: ثقافة وطن ومسؤولية مواطن"، والتي حاضر بها أ.د محمد سعد الدين محمد – أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد، وشهدت الورشة حضورًا كبيرًا من الأكاديميين والمتخصصين في مجال المعلومات والتحول الرقمي، والطلاب المهتمين بالشأن المعلوماتي.


وذلك برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس -عميد كلية الآداب، وعناية الأستاذ الدكتور عاطف عبد العزيز- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبتنسيق ومتابعة أ.م.د خلف بدوي العفدري- منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والأستاذ/ محمود مفتي مدير إدراة رعاية الطلاب.


وخلال كلمته الافتتاحية، أكد أ.د عاطف عبد العزيز- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية الجهات التقنية وحدها، بل أصبح واجبًا وطنيًا يشترك فيه كل مواطن من خلال وعيه وسلوكه في الفضاء الرقمي، لاسيما في ظل التوسع الهائل في استخدام الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل الذي تشهده مؤسسات الدولة.


ومن جانبه استعرض أ.د محمد سعد الدين - أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، ومخاطر الفضاء السيبراني وأساليب الوقاية منها، ودور المواطن في حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وقدمَ نصائح عملية لتعزيز الأمان الرقمي في الحياة اليومية، مؤكدًا على أن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات الإلكترونية.


وفي ختام الورشة، أكد د خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية على أن تعزيز الوعي بالأمن السيبراني يمثل أحد ركائز تحقيق رؤية مصر 2030، التي جعلت من التحول الرقمي الآمن أساسًا للتنمية المستدامة.

