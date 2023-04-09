أول تعليق من كلوب على إهدار صلاح ركلة جزاء أمام أرسنال

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على إهدار الدولي المصري محمد صلاح، ركلة جزاء أمام أرسنال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء أمام أرسنال بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس رامسديل، كادت أن تُعادل النتيجة لفريقه.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "رأيت ركلة الجزاء فقط بعد المباراة، وتفاعلت مع رد فعل الجمهور أثناء تسديدها، وعلمت أنها ضاعت بسبب أن القليل من الجماهير اعتقد أنها دخلت الشباك”.

صلاح يهدر ركلة جزاء أمام أرسنال

وأضاف: "إمكانية استبعاد صلاح من تسديد ركلات الجزاء؟ سأتحدث عن هذا الأمر مع محمد صلاح، لكن ليس الآن بالتأكيد”.

يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.