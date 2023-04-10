عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل مباراة بيراميدز.. رسالة عاجلة لجمهور الأهلي

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

كشف محمود القاضي، مسؤول تأمين مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، الإثنين 10 أبريل 2023، تفاصيل اللقاء الذي سيقام مساء الإثنين، في التاسعة والربع مساءً.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جماهير بيراميدز مخصص لها مقاعد الدرجة الثالثة يمين، كما أنه سيتم تخصيص مقاعد الدرجة الثالثة شمال لجماهير الأهلي من اتجاه صلاح سالم.

20 ألف شخص

وأضاف، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم تخصيص مقاعد الدرجة الأولى يمين لجماهير بيراميدز، كما سيتم تخصيص مقاعد الدرجة الأولى شمال لجماهير الأهلي؛ وهي خطة دخول الجماهير بإستاد القاهرة الدولي؛ ومن المتوقع أن يشارك 20 ألف شخص لحضور هذا اللقاء للطرفين.

وأوضح أنه مصرح بدخول المأكولات والمشروبات؛ شرط أن تكون في أطباق فويل كرتونية؛ المُعدّة من جانب المطاعم، لافتًا إلى أن جميع المشروبات مسموح بدخولها؛ على أن تكون محفوظة في عبوات بلاستيكية خفيفة، موجهًا الشكر للجمهور نظرًا لوعيهم الهام في نجاح تأمين المباريات.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه غير مسموح بالشماريخ وأقلام الليزر، وبطاريات الشحن (الباور بانك وأي أسلاك كهربائية، ومزيل العرق والبرفيوم التي تحلها السيدات والآنسات)، مؤكدًا أنه لا يوجد خاصية استلام أمانات من الجماهير، وإعادة تسليمها مجددًا.

ولفت إلى أنه لن يُسمح بدخول مشروبات «الكانز» إلى المدرجات، مشيرًا إلى أنه ممنوع حمل أي لافتات سياسية يحملها الجمهور إلى المدرجات، أو تيشيرتات مكتوب عليها عبارات غير لائقة؛ وحال التأكد من أن اللافتة التي يحملها الجماهير غير مسيئة يتم فحصها في وقتها.

جماهير الأهلي ستاد القاهرة الدولي الاهلي وبيراميدز الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى برنامج على مسئوليتي كهربا الأهلى استاد القاهرة الدولي المأكولات والمشروبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من إيران بشأن إرسال الولايات المتحدة غواصة نووية للشرق الأوسط

بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بـ كنيسة في بريطانيا

صورة لأغنى رجل في العالم مع حفيدته المصرية

بنك الطعام: نواجه ضغوطا في توفير المواد الغذائية ونحتاج دعم القطاع الخاص

قبل فوات الأوان .. 70% خصما على أسعار شيفروليه كابتيفا

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر خلال أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

سحلها وضربها.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة بوحشية|شاهد

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ