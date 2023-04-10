قبل مباراة بيراميدز.. رسالة عاجلة لجمهور الأهلي

كشف محمود القاضي، مسؤول تأمين مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، الإثنين 10 أبريل 2023، تفاصيل اللقاء الذي سيقام مساء الإثنين، في التاسعة والربع مساءً.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جماهير بيراميدز مخصص لها مقاعد الدرجة الثالثة يمين، كما أنه سيتم تخصيص مقاعد الدرجة الثالثة شمال لجماهير الأهلي من اتجاه صلاح سالم.

20 ألف شخص

وأضاف، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم تخصيص مقاعد الدرجة الأولى يمين لجماهير بيراميدز، كما سيتم تخصيص مقاعد الدرجة الأولى شمال لجماهير الأهلي؛ وهي خطة دخول الجماهير بإستاد القاهرة الدولي؛ ومن المتوقع أن يشارك 20 ألف شخص لحضور هذا اللقاء للطرفين.

وأوضح أنه مصرح بدخول المأكولات والمشروبات؛ شرط أن تكون في أطباق فويل كرتونية؛ المُعدّة من جانب المطاعم، لافتًا إلى أن جميع المشروبات مسموح بدخولها؛ على أن تكون محفوظة في عبوات بلاستيكية خفيفة، موجهًا الشكر للجمهور نظرًا لوعيهم الهام في نجاح تأمين المباريات.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه غير مسموح بالشماريخ وأقلام الليزر، وبطاريات الشحن (الباور بانك وأي أسلاك كهربائية، ومزيل العرق والبرفيوم التي تحلها السيدات والآنسات)، مؤكدًا أنه لا يوجد خاصية استلام أمانات من الجماهير، وإعادة تسليمها مجددًا.

ولفت إلى أنه لن يُسمح بدخول مشروبات «الكانز» إلى المدرجات، مشيرًا إلى أنه ممنوع حمل أي لافتات سياسية يحملها الجمهور إلى المدرجات، أو تيشيرتات مكتوب عليها عبارات غير لائقة؛ وحال التأكد من أن اللافتة التي يحملها الجماهير غير مسيئة يتم فحصها في وقتها.