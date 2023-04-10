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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل شكوى سيدة بسرقة شقتها بجمصة

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى مدعومة بصور ومقطع فيديو ادعت خلالها إحدى السيدات تعرض شقة سكنية مملوكة لها للسرقة "كائنة بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية" وقيامها بالإبلاغ عن الواقعة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/4/2023 تبلغ لقسم شرطة جمصة من الشاكية المذكورة بإكتشافها سرقة (2 جهاز كهربائى) من داخل الشقة المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية  "وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا" - مقيمان بمحافظة الدقهلية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتصريف المسروقات لدى عميلهما ("سىء النية"  - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك شقة سكنية سيدة مقطع فيديو تفاصيل شكوى

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