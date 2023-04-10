6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك الذكي لفيروسات وبرامج ضارة

تتنوع البرامج الضارة التي يمكن أن تصيب الهواتف الذكية، حيث هناك برامج للإعلانات وبرامج الفدية والاحتيال والتي تستهدف طلب الكثير من الأموال وأيضا برامج التجسس، وتعمل هذه البرامج للوصول للهواتف لسرقة البيانات الشخصية الحساسة وأيضا الوصول للحسابات البنكية.

وبحسب موقع Business Insider فإن هناك عدد من العلامات الخطيرة التي يمكن أن تشير إلى أن هاتفك الذكي مصاب ببرنامج ضار ، ومن بينها :

1- إرسال رسائل غريبة وغير مرغوب فيها من حساباتك



إذا أبلغ الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل أنهم يتلقون رسائل غير مرغوب فيها من هاتفك أو حساباتك المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي ، فهناك بعض الاحتمالات، منها أن هاتفك قد يحتوي على برامج ضارة اخترقت حساباتك أو قد يكون حساب بريدك الإلكتروني نفسه مخترقًا.

2- رؤية الكثير من الإعلانات المنبثقة

وسترى عدد كبير للغاية من برامج الإعلانات وأيضا الإعلانات التي تظهر أثناء التصفح أو قراءة شئ على الإنترنت، وقد تلاحظ زيادة كبيرة في عدد النوافذ المنبثقة عادةً عند تشغيل متصفح كروم Chrome، والأسوأ من ذلك ، أن بعض برامج الإعلانات الضارة هي أيضًا ستحتوي على رسائل ستحذر من إصابتك ببرامج ضارة أو أن هاتفك لا يعمل بطريقة أخرى بشكل صحيح ، وتعرض إصلاحه مقابل رسوم.

3- ملاحظة وجود تطبيقات غير مألوفة على هاتفك



حتى إذا كان لديك الكثير من التطبيقات على هواتفك ، فربما تكون على دراية بمعظم التطبيقات التي تراها على شاشتك الرئيسية، ولكن إذا رأيت رموز تطبيقات جديدة لا تعرفها ، فقد يعني ذلك أن البرامج الضارة قد قامت بتثبيت التطبيقات دون إذنك.

4- استنزاف البطارية بسرعة أكبر من المعتاد



ويمكن أن تستنزف البرامج الضارة بطاريتك بسرعة لعدد من الأسباب أنها قد تقوم بالكثير من النشاط عبر الإنترنت ، كما أنها سيئة التصميم دون أي اعتبار للحفاظ على بطارية الهاتف أو المعالج، ونتيجة لذلك ، هناك علامة مماثلة على وجود برامج ضارة تتمثل في ما إذا كان هاتفك يميل إلى السخونة حتى عند الاستخدام البسيط.

5- اكتشاف أن هاتفك يستخدم فجأة الكثير من البيانات



وقد تتسبب البرامج الضارة في تحميل هاتفك وتنزيل الكثير من البيانات في الخلفية ، مما قد يؤدي إلى زيادة استخدام البيانات بشكل غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب مراقبة استخدامك للبيانات ، وإذا لم تقدم خطة الشبكة الخلوية الخاصة بك بيانات غير محدودة ، فاحذر من إشعارات حدود البيانات أو الرسوم .

6- التطبيقات تتعطل كثيرًا

من المحتمل ألا تتعطل معظم التطبيقات الشائعة كثيرًا ، لذلك إذا بدأت في رؤية إشعارات تفيد بتعطل التطبيقات بشكل متكرر ، فاشتبه في وجود برامج ضارة على هاتفك ، حيث أن الكثير من البرامج الضارة سيئة التصميم تعمل على تدمير هاتفك.